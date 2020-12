Was gibt es über die Neugeborenen zu wissen?

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden bei uns in Deutschland 580 342 Babys geboren. Das waren etwas weniger als im gleichen Zeitraum ein Jahr vorher. Seit vielen Jahren werden in Deutschland immer ein wenig mehr Jungen als Mädchen geboren. Warum das so ist, kann man noch nicht genau sagen.

Vor einigen Jahren fanden Forscher zudem heraus: Deutsche Babys wiegen bei der Geburt meist mehr als Kinder aus vielen anderen Ländern. Sie sind im Durchschnitt 3,5 Kilo schwer. Die meisten Babys in Deutschland kommen in Kliniken zur Welt. Nur ungefähr etwas mehr als zwei von 100 Geburten fanden etwa zu Hause oder im Geburtshaus statt.

Was hat sich bei den Eltern verändert?

Menschen in Deutschland lassen sich etwas mehr Zeit mit dem Kinderkriegen. Dafür berechnen die Fachleute das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt, das ist so eine Art mittlerer Wert für alle. Dabei kam raus: 2019 war eine Mutter bei der Geburt ihres ersten Kindes im Durchschnitt etwa 30 Jahre alt. Zehn Jahre vorher waren die Mütter im Schnitt noch etwas mehr als ein Jahr jünger.

Warum ist es wichtig zu wissen, wie viele Babys geboren werden?

Wenn etwa über Jahre hinweg viel mehr Kinder geboren werden als vorher, braucht man vielleicht bald mehr Lehrkräfte und Schulen. Mit dem Planen dafür kann man aber nicht erst anfangen, wenn die Kinder eingeschult werden sollen. Dann ist es zu spät. Auch für viele andere Bereiche in unserem Leben ist das wichtig. Wenn etwa Familien insgesamt weniger Kinder bekommen, braucht man irgendwann nicht mehr so viele große Wohnungen in Deutschland.