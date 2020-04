Doch nicht jeder freute sich über die Trockenheit und den vielen Sonnenschein. Die Landwirte etwa warteten sehnlich auf Regen. Sie brauchen für ihre Felder dringend Wasser. Nun bekommen die Pflanzen endlich ein bisschen Regen ab.

Seit Dienstag ziehen Regenwolken über Deutschland hinweg. Das soll auch in den kommenden Tagen so weitergehen. So soll es hier und dort immer wieder ein paar Schauer und Gewitter geben.

Wir sollten also nicht traurig sein, wenn es nun etwas nasser und auch kühler wird. Denn im April hat es bislang viel zu wenig geregnet. Und wenn es draußen nicht so schön ist, fällt das Zuhause bleiben auch gleich ein bisschen leichter.