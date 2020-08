Im Preis steckt unter anderem, was es kostet, das Produkt herzustellen. Auch ob es aus einem anderen Land hergebracht wurde, spielt eine Rolle. Die Herstellung von Lebensmitteln ist aber oft auch klimaschädlich. Die Kosten für diese Schäden stecken im Preis normalerweise nicht mit drin.

Die Forscher und Forscherinnen haben sich Produkte aus einem Discounter angeguckt. In so einem Supermarkt kostet alles möglichst wenig. Dann wurde ausgerechnet, wie teuer die Produkte wären, wenn man etwa die Klimaschädlichkeit berücksichtigt. Das Ergebnis: Die Preise wären viel höher. Eine Käsesorte würde bei dem Discounter fast doppelt so viel kosten. Hackfleisch sogar fast dreimal so viel.