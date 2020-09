Die Geflüchteten landeten in Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Die Regierung in Deutschland hatte dann beschlossen: bis zu 150 minderjährige Geflüchtete, die ohne Familie unterwegs sind, werden aus Moria aufgenommen. Am Mittwoch kamen nun die ersten 51 Kinder und Jugendlichen an. Außerdem wurden noch 17 kranke Kinder mit ihren Familien hierher gebracht.

Die Geflüchteten landeten mit einem Flugzeug in der Stadt Hannover im Bundesland Niedersachsen. Nach ihrer Ankunft sollten sie in verschiedene Bundesländer weiterreisen.