So sah die Sonne im Südwesten des Landes Taiwan am Sonntag für wenige Minuten aus. Foto: Chiang Ying-Ying/AP/dpa

Am Sonntagmorgen konnten eine Menge Menschen auf der Welt eine ringförmige Sonnenfinsternis beobachten. Bei diesem Ereignis verdeckt der Mond die Sonne nicht vollständig. Wenn er sich direkt davor befindet, sieht man für wenige Minuten nur noch einen hellen Ring am Himmel. Daher der Name: ringförmige Sonnenfinsternis.

Wenn du am Sonntag ausgeschlafen hast, hast du aber nichts verpasst. Von Deutschland aus konnte man das Ereignis dieses Mal nicht beobachten. Zu sehen bekamen es die Menschen in Teilen von Afrika, Indien und China.