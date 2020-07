Dabei steht es in Deutschland sogar im Gesetz, dass Menschen gleich behandelt werden müssen: egal welches Geschlecht sie haben oder etwa, ob sie aus einer reichen oder armen Familie kommen. In Wirklichkeit klappt diese Gleichstellung oft nicht. Hier sind einige Beispiele, wo es nicht so gut läuft:

BERUF: Wenn Menschen im Job immer wichtigere Aufgaben übernehmen, heißt das Karriere machen. Vergleicht man aber zum Beispiel die größten Firmen in Deutschland, sieht man: Chefs sind da fast immer Männer und nur selten Frauen. Fachleute meinen, Frauen hätten oft mehr Probleme Karriere zu machen. Das kann daran liegen, dass Männer lieber andere Männer unterstützen und Frauen weniger zutrauen. Noch ein Grund kann sein: Frauen unterbrechen den Job eine Zeit, um sich etwa um ihre Kinder zu kümmern. Das alles führt auch dazu, dass Frauen bei uns insgesamt weniger Geld verdienen als Männer.

SORGE-ARBEIT: Sich um die Kinder und den Haushalt kümmern oder etwa in der Gemeinde-Bücherei helfen - solche wichtigen Aufgaben übernehmen Frauen häufiger als Männer. Allerdings wird diese Sorge-Arbeit nicht bezahlt. Zudem arbeiten in bestimmten Berufen mehr Frauen als Männer, etwa in Pflegeheimen oder Kindergärten. Solche Jobs sind aber meist schlechter bezahlt.

GESETZE: Damit es mit der Gleichstellung künftig besser klappt, hat die Regierung am Mittwoch einen Plan vorgelegt. Dazu gehört zum Beispiel, neue Gesetze zu überprüfen: Helfen sie auch dabei, dass Menschen gleich behandelt werden? Ein Ziel ist etwa, dass mehr Frauen Chefs werden. Ein anderes, dass Männer und Frauen die Sorge-Arbeit gerechter aufteilen. Es bleibe aber noch viel zu tun, sagte die zuständige Ministerin am Mittwoch.