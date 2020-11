Die Menschen hatten Sorge in Corona-Zeiten, nichts mehr abzubekommen. Dabei gab es eigentlich genug für alle. Damit das jetzt nicht noch einmal so passiert, haben sich manche Supermärkte in der Stadt Hamburg etwas überlegt. Sie begrenzen den Verkauf von Klopapier. Das heißt: Jeder darf beim Einkauf nur so viel mitnehmen, wie normalerweise demnächst gebraucht wird.

Zwar gibt es in Deutschland diesen Monat wieder mehr Beschränkungen, und es wird auch wieder etwas mehr Klopapier gekauft. Eine Expertin stellt aber klar, dass Hamsterkäufe unnötig sind: "Dafür gibt es keinen Grund. Es gibt genug - die Lager sind voll."