Egal ob Schwarzwald, Bayerischer Wald oder Eifel: In Deutschland gibt es jede Menge Waldgebiete. Gerade in der Corona-Krise sind dort viele Menschen gerne unterwegs. Doch was machen sie im Wald am liebsten? Das wollten Forscher wissen und befragten Erwachsene in Deutschland. Heraus kam: Am liebsten gehen die Menschen im Wald spazieren oder wandern. Auf den Plätzen danach kommen Tiere beobachten und Fahrrad fahren.