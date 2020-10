Röntgenfotografien des englischen Fotografen und Künstlers Nick Veasey hängen in der Ausstellung "Nick Veasey - Inner Visions" in der kunst galerie fürth. 125 Jahre nach Entdeckung der Röntgenstrahlen zeigt die Galerie die Arbeiten von Veasey, der für seine Fotokunst alles mögliche mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. Gedruckt auf 22 Stoffbahnen hat der Künstler diese zu einer raumgreifenden Installation entwickelt, die ab dem 10. Oktober bis zum 20. Dezember 2020 zu sehen ist. Mit der Fototechnik kann man ins Innere der Dinge sehen. Im Hintergrund sind berühmte Musiker, vorne zwei Autos. Foto: Daniel Karmann/dpa