So sieht es im Moment aus, wenn sich die Politiker und Politikerinnen aus vielen europäischen Ländern treffen, um zu beraten. Foto: Olivier Hoslet/Pool EPA/AP/dpa

Eine solche Bescheinigung wünschen sich nun auch Politikerinnen und Politiker aus vielen Ländern Europas. Damit sollen die Menschen nachweisen können: Ich bin gegen Corona geimpft! Der Nachweis wäre dann nicht nur in einem Land gültig, sondern in ganz vielen.

Doch was nützt es den Menschen, einen solchen Impf-Nachweis zu haben? Darüber sind sich die Länder noch nicht einig. Einige können sich etwa vorstellen, dass die Menschen mit Nachweis wieder frei zwischen den Ländern reisen können. Was genau für Geimpfte gilt, soll jedes Land aber selbst entscheiden. Unklar ist auch noch, ab wann es solche Nachweise geben soll. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass so ein Pass bis zum Sommer fertig werden kann.