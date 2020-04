Doch so einen Impfstoff zu entwickeln, ist ganz schön kompliziert. Forscher überall auf der Welt arbeiten gerade daran. In den Ländern USA und China werden die ersten Corona-Impfstoffe schon getestet.

Am Mittwoch wurde bekanntgegeben: Auch in Deutschland soll es bald so einen Test geben. Das Unternehmen Biontech aus der Stadt Mainz hat einen Impfstoff gefunden. Für den Test werden nun 200 gesunde Freiwillige gesucht, die mitmachen. Sie bekommen den Impfstoff und dann wird unter anderem geschaut, ob sie den Stoff gut vertragen.

Bis jeder in Deutschland geimpft werden kann, sind aber noch viele weitere Tests nötig. Diese dauern lange Zeit. Ein Experte sagte: Wahrscheinlich müssen wir bis nächstes Jahr warten, bis wir einen Impfstoff für alle Leute haben.