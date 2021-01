Weite Urlaubsreisen macht in der Corona-Krise gerade fast niemand. Trotzdem sieht man am Himmel immer noch häufig Flugzeuge. Das liegt daran, dass Flugzeuge nicht nur Menschen, sondern auch jede Menge Dinge transportieren. Kauft eine Firma zum Beispiel Teile für ihre Maschinen in einem anderen Land, werden die oft mit dem Fracht-Flugzeug gebracht.