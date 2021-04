Ähnliche Zelte gibt es schon in anderen Städten auf der Welt, zum Beispiel in New York und Brüssel. Die farbenfrohen Zelte sollen den Ort, an dem sie stehen, ein bisschen verändern, sagen die Organisatoren. Menschen können in die Zelte hineingehen und Spaß an den bunten Farben haben.

Die Zelte in Oldenburg wurden im vergangenen Jahr schon einmal aufgestellt. Nun soll eins der Zelte durch verschiedene Stadtteile reisen.