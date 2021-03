Nicht überall gibt es solche Radwege. Viele Radfahrer in Deutschland sind unzufrieden. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Befragten verteilten Schulnoten zu Fragen wie: In welcher Stadt radelt es sich am besten? Wo werden viele Räder geklaut? Wie sauber sind die Radwege? Das Ergebnis: Die fahrradfreundlichste Stadt Deutschlands ist Wettringen in Nordrhein-Westfalen. Die Teilnehmer bewerteten die Gemeinde nahe Münster mit der besten Note.

Insgesamt ist Radfahren beliebt. Es ist gut für die Umwelt und hält fit. Doch nicht in allen Städten kommt man gleich gut voran. Mancherorts sind die Wege zu schmal, anderswo werden Räder geklaut. Einige fühlen sich beim Radeln aufgrund der vielen Autos und Baustellen nicht sicher. Gut sei, dass Stadtzentren oft schnell zu erreichen sind.