So wollen die Länder gemeinsam denen helfen, die jetzt in der Corona-Krise in Not geraten. "Das ist eine riesige Anstrengung", sagte ein Politiker. Denn an vielen Orten verlieren Menschen ihre Arbeit, weil die Firmen keine Aufträge mehr bekommen. Restaurants haben keine Gäste mehr. Musikerinnen und Musiker dürfen keine Konzerte mehr geben. Es sind also sehr viele Menschen betroffen.

"Es geht um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, es geht um die Sicherheit von Arbeitsplätzen und es geht darum, dass viele Unternehmen in dieser Krise bestehen bleiben", erklärte ein deutscher Minister. Die Milliarden Euro werden nun aber nicht alle verschenkt. Es geht auch darum, dass sich Länder Geld billiger leihen können als das sonst möglich wäre.