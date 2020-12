Auch Fertiggerichte wie Tiefkühlpizza waren in diesem Jahr beliebt. Foto: picture alliance / dpa

Fachleute meinen, das liegt an der Corona-Krise. Vor allem während des ersten Lockdowns im Frühjahr haben sich viele Menschen mit Tiefkühlessen eingedeckt. Das Essen ist nämlich lange haltbar, so dass die Menschen damit gut Vorräte anlegen können. Und wer Vorräte hat, muss weniger häufig in den Supermarkt.

Besonders beliebt war etwa Essen aus Kartoffeln, Gemüse oder Fisch. Auch mehr Fertiggerichte und tiefgekühlte Backwaren wurden 2020 gekauft.