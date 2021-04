Normalerweise reisen die Musiker für diese Sendung nach Südafrika. Das ging wegen Corona diesmal nicht. Deshalb wurde zu Hause in Deutschland gedreht: an der Ostsee. Das ist aber auch die einzige große Veränderung an der neuen Ausgabe der Sendung "Sing meinen Song". Denn die Idee ist gleich geblieben: Musiker treffen sich, tauschen ihre Lieder und singen sie einander vor.