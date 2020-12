Bibliotheken etwa in Berlin versuchen deshalb, die Menschen in Corona-Zeiten anders zu erreichen. "Wir haben in diesem Jahr viele gute Ideen entwickelt", sagte eine Mitarbeiterin. Im Sommer etwa wurde die Wiese vor einer Bibliothek zur Leseecke. Besucherinnen und Besucher konnten Bücher auf Liegestühlen im Freien genießen.

Mehrere Büchereien vergrößerten ihr Online-Angebot, sie verlängerten Rückgabezeiten oder verlegten Lesungen ins Internet.

Zudem beraten die Bibliotheken inzwischen oft am Telefon oder im Internet. So bekommen beispielsweise Schülerinnen und Schüler Hilfe, die Fachbücher zu bestimmten Themen suchen. Solche Ideen sollen auch nach Corona fortgeführt werden.