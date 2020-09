Drei siebte und eine sechste Klasse kämpfen um den begehrten Sieg. "Endlich geht es weiter, die Freude ist riesengroß", sagt Moderator Malte Arkona. Pro Klasse spielen zwei Schülerinnen und Schüler vor Ort im Studio mit. Die anderen Schüler und Schülerinnen sind per Video zugeschaltet und sollen anfeuern. Zu gewinnen gibt es dieses Mal einen Geldpreis für die Klassenkasse.

Los geht es am Samstag um 10 Uhr im Ersten. Schon am Freitag werden die Klassen in der Show zum Finale im KiKA vorgestellt.