An diesem Wochenende könnte es lustig sein, weit entfernte Verwandte in Deutschland anzurufen. Dann kannst du fragen: Wie ist denn so das Wetter bei euch? Vermutlich erzählen sie etwas ganz anderes als du. Denn Deutschland wird praktisch für ein paar Tage in zwei Wetter geteilt. "So etwas kommt nicht alle Tage vor", sagte ein Experte.