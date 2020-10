Ofen an, Verpackung ab und dann die Pizza in den Ofen schieben: Genau so machen es Menschen seit 50 Jahren. Denn so lange gibt es die Tiefkühl-Pizza in Deutschland schon zu kaufen. Auf der allerersten tiefgekühlten Pizza lagen zum Beispiel Paprika, Mortadella-Wurst und Mozzarella-Käse. Heute werden wahnsinnig viele Sorten angeboten, sogar eine mit Schokolade gab es mal.