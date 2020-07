Blau wie die Flagge der Europäischen Union leuchtet das Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Christophe Gateau/dpa

Der Grund für diese Aktion ist, dass Deutschland für ein halbes Jahr den Vorsitz des Rats der Europäischen Union (EU) übernimmt. Die EU ist ein Zusammenschluss von 27 Ländern. Im Rat treffen sich die Minister und Ministerinnen der Länder zu Gesprächen.

Deutschland bestimmt in dem halben Jahr nun über welche Themen sie dort unbedingt reden müssen. Und die Liste der Themen ist lang! Ganz oben steht: Die Wirtschaft der EU wieder stärken. Denn: Corona hat zu großen Problemen geführt.

Auch mehr Klimaschutz steht auf der Liste. Außerdem will Deutschland Menschen helfen, die zum Beispiel vor Krieg in die EU flüchten. In den EU-Ländern selbst soll die Gleichberechtigung von Männern und Frauen verbessert werden. Das heißt, dass Männer und Frauen die gleichen Rechte haben sollen. Manche anderen Länder wollen schon lange zur EU dazugehören. Auch darüber soll gesprochen werden.