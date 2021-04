Dabei hat er eine große Aschewolke mehrere Kilometer hoch in die Luft gespuckt. Die fiel dann auf die Insel herab. Und im Vulkan brodelt es weiterhin. In der Nacht zum Montag gab es wieder eine große Explosion. Experten befürchten, dass es in der nächsten Zeit noch weitere geben könnte. Vorher war der Vulkan über 40 Jahre nicht ausgebrochen.

Viele Menschen sind jetzt in Not. Auf der ganzen Insel fehlen ihnen sauberes Wasser und Strom. Viele haben auch ihre Häuser verloren. Hilfsgruppen wollen zwar Wasservorräte und andere wichtige Dinge auf die Insel bringen. Der Zugang zu St. Vincent sei aber gerade eingeschränkt.