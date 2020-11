Da kommt ihr ein Brief der zehnjährigen Mackenzie gerade recht, die etwas Hilfe gebrauchen könnte. Sofort macht sich die Fee auf den Weg.

Blöd nur, dass der Brief jahrzehntelang verbummelt worden war. Mackenzie ist längst nicht mehr zehn Jahre alt, sondern inzwischen 40. An Märchen glaubt sie auch nicht mehr. Seit ihr Mann gestorben ist, hat sie es ziemlich schwer. Eleanor will ihr also unbedingt helfen und den Glauben an etwas Magie zurückgeben. Ob sie das schafft, kannst du in dem lustigen Film "Die gute Fee" erfahren. Er ist ab dem 4. Dezember bei Disney+ zu sehen.