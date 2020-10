Im Land Mexiko in Nordamerika hat der Wirbelsturm Delta viel Schaden angerichtet. Nun bewegt sich der Hurrikan weiter in Richtung des Landes USA. Experten sagten vorher, dass der Sturm noch mehr an Kraft gewinnt, wenn er über den Golf von Mexiko fegt. Das ist eine große Meeresbucht an den beiden Ländern.

Anwohner und Rettungskräfte in den USA bereiten sich deshalb gerade auf Delta vor. In diesem Jahr haben die Leute in der Gegend besonders häufig mit Wirbelstürmen zu tun.