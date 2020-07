Lange wurde daran gebaut. Jetzt kann das Schiff «Ucra» in See stechen. Fotografiert wurde es mit einer speziellen Kamera. Foto: Jens BüŸttner/dpa-Zentralbild/dpa

Nun ist die Kogge fertig. Und am Freitag wurde sie im Hafen von Ueckermünde vorgestellt. "Ucra" soll sie heißen. Ab sofort kann das Schiff Schulklassen oder Familien über das Stettiner Haff fahren. Das liegt an der Ostsee und ist so etwas wie eine große Bucht. Na dann: Schiff ahoi!