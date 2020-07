"Umweltschutz ist ein wichtiges Thema für uns und trotz aller Pflege: bienenfreundlich ist so ein Bundesligarasen nicht", sagte der Chef des Stadions, in dem sonst die Fußballer des FC Nürnberg spielen. Denn Bienen brauchen zum Beispiel Blüten aus denen sie Nektar sammeln können.

An dieser Stelle sollen nun die Blumenkästen helfen. Sie wurden am Wochenende an angemeldete Besucher verteilt und vor dem Stadion bepflanzt. Die Besucher nahmen die Kästen mit nach Hause. So sollen überall neue Futter-Möglichkeiten für die Bienen entstehen.