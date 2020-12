Die Kamera, die das Foto gemacht hat, wurde von Forschern am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelt. Sie befindet sich an Bord der europäischen Mars-Sonde Mars Express. Das Gerät ist seit etwa 17 Jahren im All im Einsatz, um den Mars zu erforschen: etwa die Gesteine dort und ob es dort Wasser gibt.

Der Mars ist viele Millionen Kilometer von der Erde entfernt. "Die Daten der Kamera werden per Funk übertragen", erklärt ein Fachmann. Bis sie zur Erde übertragen sind, dauere es 24 Minuten. Aus ihnen wird dann ein Bild hergestellt. Das dauere einige Tage.