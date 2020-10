Nun steigt in Deutschland die Zahl der Corona-Fälle. Deshalb hat das Bundesland Baden-Württemberg am Freitag beschlossen: Ab einer bestimmten Zahl von Corona-Fällen in einer Region müssen die Masken dort auch im Unterricht getragen werden. Das gilt ab der 5. Klasse.

So etwas in der Art wünscht sich etwa auch der Lehrer-Verband im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Auch viele Schüler sind dafür. In Hamburg fordern Schüler-Vertreter, dass Kinder und Jugendliche selbst abstimmen dürfen. Sie sollen entscheiden, ob es nach den Herbstferien eine mindestens zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht geben soll.

Ein Schüler-Vertreter sagt: "Es gibt Dinge, die schlimmer sind. Und wenn Operationen mit Maske durchgeführt werden, dann können sicherlich auch zwei Wochen Unterricht mit Maske passieren."