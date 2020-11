Auf dieser riesige Eislauffläche in Russland können sehr viele Menschen herumgleiten. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa

Eisbahnen sind in Russland beliebt. Im Winter ist es in dem Land auch oft frostig kalt. In diesem Jahr läuft für die Eissportler jedoch wegen der Corona-Probleme einiges anders. Bevor man auf die Eisfläche darf, muss man beispielsweise zum Fiebermessen.