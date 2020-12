Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft aus 27 Ländern. Auch Deutschland gehört dazu. Großbritannien war bis vor Kurzem auch Mitglied. Damals galten für das Land in vielen Bereichen dieselben Regeln im Handel wie in den anderen 27 Staaten. Doch dann wollte Großbritannien nicht mehr in der Gemeinschaft bleiben. Das Ganze wird oft Brexit genannt. Neue Regeln mussten her, und zwar in diesem Jahr!

Doch es dauerte, sich zu einigen. Deshalb bleibt den Ländern nun kaum Zeit, um den Vertrag noch einmal zu prüfen. Deswegen soll er erstmal vorläufig gelten. Im Januar soll dann endgültig entschieden werden.