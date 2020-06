Dieser Schlachthof ist erst mal geschlossen. In einer großen Fabrik im Bundesland Nordrhein-Westfalen haben sich Hunderte Arbeiter mit dem Coronavirus angesteckt. Tiere werden in Schlachthöfen getötet und dann zu Wurst oder anderen Fleisch-Produkten verarbeitet. Hier erfährst du mehr über die Arbeit in einem Schlachthof.