Im Moment ist die Stimmung für so etwas in Deutschland aber eher schlecht. Denn vielen Menschen macht das Coronavirus Sorgen. Zum Beispiel fürchten sie um ihren Arbeitsplatz. Manche haben schon ihren Jobs verloren oder müssen kürzer als sonst arbeiten. Deshalb wollen sie in nächster Zeit weniger in Geschäften ausgeben.

Wie genau die Stimmung fürs Einkaufen ist, dazu befragen Forscher regelmäßig Menschen. Das Ergebnis nennt sich Konsumklimaindex. Der zeigt, wie viel Lust die Leute haben, Geld auszugeben. Doch dieser Index ist diesmal so tief gesunken wie noch nie.

Jetzt könnte man zwar sagen: Na gut, dann sparen die Leute eben mehr. Aber genau das ist für viele Geschäfte ein Problem. Sie müssen nun damit rechnen, weniger Waren zu verkaufen und so auch weniger Geld zu verdienen.