Im Unterricht müssen in Nordrhein-Westfalen in den meisten Schulen bald keine Masken mehr getragen werden. Foto: Guido Kirchner/dpa

Die Schülerinnen und Schüler wohnen im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Die Regel galt dort zwar nicht für Grundschüler und manche Förderschulklassen. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler war die Maske im Klassenraum aber Pflicht.

Nun wurde beschlossen: Ab Dienstag darf die Maske im Unterricht wieder runter. Denn in dem Bundesland gibt es gerade nicht so viele Ansteckungen mit dem Coronavirus. Dafür interessieren sich jetzt andere für die Idee: In Bayern wird am Dienstag entschieden, ob es dort eine ähnliche Maskenpflicht in der Schule geben soll. Denn die Ferien sind in Bayern nächste Woche zu Ende.