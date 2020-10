Donald Trump wollte angeblich sogar schon früher aus dem Krankenhaus heraus. Denn im Land USA wird in vier Wochen gewählt. Donald Trump will die Wahl gewinnen und weiter Präsident sein. Er selber betont oft, wie stark er sei. Für ihn wäre es also schlecht, wenn die Menschen ihn für schwach halten, weil er im Krankenhaus liegen muss.

Außerdem ist es nicht gut für ihn, wenn die Leute vor der Wahl viel über das Coronavirus reden. Viele Menschen im Land USA finden, dass der Präsident zu wenig dagegen tut. In den USA sind schon viele Infizierte gestorben. Trotzdem sagte Donald Trump am Montag, dass die Leute keine Angst vor dem Coronavirus haben sollen. "Lassen Sie es nicht Ihr Leben dominieren", schrieb er. Seine Gegner werfen ihm vor, dass er die Gefahr verharmlost.