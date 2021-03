Der Promi unter dem Kostüm musste seine Maske ablegen. Und wer tauchte darunter auf? Der Moderator Thore Schölermann! Ihn kennst du vielleicht aus den Sendungen "The Voice of Germany" und "The Voice Kids".

In diesen Sendungen trifft Thore Schölermann auf jede Menge gute Sängerinnen und Sänger. Nun musste er unter seinem Kostüm selbst singen, was manchmal etwas schief klang. "Ich hatte schon so ein schlechtes Gewissen, dass ich so weit gekommen bin gegen so gute Leute", erklärte er nach seinem Rauswurf.