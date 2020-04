Denn der 27. April ist der Geburtstag von König Willem-Alexander. Jedes Jahr werden an diesem Tag überall in den Niederlanden Volksfeste, große Flohmärkte und Festivals gefeiert. Doch wegen der Corona-Krise geht das in diesem Jahr nicht. Alle Feste mit mehr als drei Personen wurden in dem Land verboten.

Der König sagte in einer Ansprache an die Niederländer: Dies ist ein einzigartiger Königstag. "Einzigartig, weil dies hoffentlich der aller-, allerletzte Königstag zu Hause sein wird."