Auch in Hamburg fand eine Klima-Demo statt. Foto: Axel Heimken/dpa

Die Organisation "Fridays for Future" aber findet: In den fünf Jahren sei zu wenig passiert. Das Ziel könne nicht eingehalten werden, wenn wir so weiter machen.

Um darauf aufmerksam zu machen, veranstaltete "Fridays for Future" Demonstrationen. Besonders viele Demos wurden am Freitag in Deutschland und anderen europäischen Ländern organisiert. Aber auch Gruppen auf der ganzen Welt machten mit.