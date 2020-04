Auf das Schiff passen ungefähr 24 000 große Container. In solchen Containern kann alles Mögliche transportiert werden, zum Beispiel Kleidung, Nahrung oder Spielzeug. Das Schiff heißt "HMM Algeciras". In den kommenden Monaten sollen noch elf weitere Schiffe in dieser Größe zu Wasser gelassen werden.

Die "HMM Algeciras" dockt gerade im Hafen von Qingdao an. Das liegt im Osten des Landes China. Demnächst soll das Schiff eine Handelsroute zwischen Asien und Nordeuropa abfahren. Dabei kommt das Schiff an vielen wichtigen Häfen vorbei: Shanghai und Singapur in Asien sowie Rotterdam, Hamburg und Antwerpen in Europa.