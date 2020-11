Für die Menschen, die nahe an Küsten leben, bringt das Veränderungen. Sie müssen sich etwa besonders gegen das Wasser schützen oder ein neues Zuhause suchen. Damit sich die Menschen gut drauf vorbereiten können, soll der Meeresspiegel genau beobachtet werden, etwa wie schnell er ansteigt.

Dabei kann Forschern und Forscherinnen ein Satellit helfen. Der soll bald ins All geschickt werden. Obwohl er etwa 1300 Kilometer weit weg von der Erde sein wird, kann er die Meeresoberfläche genau messen, bis auf den Millimeter! In zehn Tagen schafft er es, fast alle Meere auf der Erde auszumessen. Gesteuert wird der Satellit aus der Stadt Darmstadt in Deutschland.