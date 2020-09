Wo kommt denn die Musik her? Das haben sich am Wochenende vielleicht Menschen in einem Viertel in der Stadt Dresden gefragt. Für die Antwort mussten sie nach oben gucken, denn die Dresdner Sinfoniker standen auf den Dächern der Hochhäuser und gaben ein Konzert. Die Sinfoniker sind ein Orchester in der Stadt.