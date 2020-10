Manche Fragen kann man am besten besprechen, wenn alle sich in Ruhe zusammensetzen. Das machen auch Parteien in regelmäßigen Abständen. Gerade bei großen Parteien passen aber nicht alle Mitglieder in einen Saal. Sie würden nicht mal in ein großes Stadion passen. Deshalb werden Vertreter bestimmt, die zu einem solchen Parteitag anreisen dürfen. Sie werden Delegierte genannt.