Im Land Großbritannien war in der Nacht zu Montag etwas Ungewöhnliches zu sehen: Polarlichter! Normalerweise tauchen die wabernden Lichtbänder vor allem rund um den Nordpol und den Südpol auf. Doch unter besonderen Umständen erscheinen Polarlichter auch an anderen Orten, wie in Großbritannien. Forscher sagen, das hängt mit der Aktivität der Sonne zusammen.