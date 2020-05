800 Menschen passen in die Bänke der größten katholischen Kirche Deutschlands. In den Kölner Dom kommen zur Messe am Sonntag oft so viele Leute, dass fast alle dieser Plätze belegt sind. An diesem Sonntag war das aber anders: Nur 122 Gläubige durften in den Dom hinein. Wegen der Corona-Krise sollten sie viel Abstand zueinander haben.