Zum Glück ist diese Situation nur ausgedacht! Doch falls so etwas Ähnliches tatsächlich mal passiert, sind Fachleute gefragt. Sie gehören zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Sie sollen den Menschen bei einer Katastrophe helfen. Sie könnten etwa Tipps geben, woher man Not-Strom bekommt und wie man ohne Strom klarkommt.

Auch bei Gesundheitskrisen sind die Fachleute im Einsatz. Was man dabei noch verbessern kann, ist nun in der Corona-Krise klar geworden. Deshalb haben das Bundesamt und Politiker einen Plan entwickelt. Darin steht unter anderem, dass die Bundesländer und die Bundesregierung stärker zusammenarbeiten sollen. Künftig soll zum Beispiel festgehalten werden: Wie viele Masken, Schutzanzüge und Essensvorräte liegen für den Notfall in den Bundesländern bereit? So kann das Bundesamt besser planen und Chaos verhindern.