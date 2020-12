Im Frühjahr wurden viele Werkstätten geschlossen, in denen die Leute arbeiteten. Jetzt sind sie zwar wieder geöffnet, aber auch hier gibt es verschiedene Maßnahmen, damit sich die Menschen nicht anstecken. Auch Besuche in Wohngruppen oder in Heimen sind schwieriger.

Auf diese besonderen Probleme machten Fachleute am Donnerstag unter anderem mit einer Studie aus dem Bundesland Thüringen aufmerksam. Darin wurden die Auswirkungen der Corona-Krise auf Menschen mit Behinderung untersucht.