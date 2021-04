Riesige Häuser, die in den Himmel ragen. Dafür ist die Stadt New York in den USA bekannt. Man nennt die hohen Gebäude auch Wolkenkratzer. Ein sehr bekannter davon ist das Empire State Building (gesprochen: ämpaia stäit bilding). Das Gebäude hat am Samstag Geburtstag. Vor 90 Jahren wurde es eingeweiht.