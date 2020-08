Aber sie beherrscht auch eine sehr spezielle Art des Singens: das Jodeln! So verständigten sich früher manche Menschen in den Bergen. Die Rufe ohne Wörter gingen von Berg zu Berg. Daraus ist dann ein eigener Musikstil etwa in den Alpen geworden.

Die Sängerin Beatrice Egli kann da mitmachen, wenn auch nicht wie die Profis: "Ich kann ein bisschen jodeln, das kommt automatisch, wenn man in so einer Familie wie meiner aufwächst", erzählte sie Reportern.

Die Sängerin aus dem Land Schweiz bringt jetzt ein neues Album heraus. Darauf jodelt sie zwar nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch, meinte Beatrice Egli.