Hoch über dem Boden schwebt das kleine Häuschen. Am Arm eines Krans baumelt es in der Luft und wird langsam zu Boden gelassen. Das Häuschen war früher ziemlich bekannt. Es stand nicht weit vom Arbeitsplatz vieler Politiker entfernt, nämlich im Regierungsviertel der Stadt Bonn. Damals saß die deutsche Regierung noch in Bonn und nicht in Berlin. Auch die Politiker und Politikerinnen des Bundestags kamen dort zusammen.