Am 25. September soll es wieder einen großen Klimastreik geben. Weltweit sollen dann Demonstranten auf die Straße gehen. Das kündigte Luisa Neubauer jetzt an. Sie gehört zu den bekanntesten Teilnehmern der Demos in Deutschland.

Auch Nick Heubeck gehört zu den Organisatoren. Er sagt: "Es ist gut, dass Fridays for Future im September da weitermacht, wo wir am Anfang des Jahres aufhören mussten." Den Demonstranten geht es bei ihrem Protest um besseren Klimaschutz.

Bei den Demos sollen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich an einige Regeln halten. So wollen die Organisatoren verhindern, dass sich die Leute mit dem Coronavirus anstecken.